В Новосибирске на Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт

На Радоницу в Новосибирске выделят дополнительные автобусы и маршрутки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На Радоницу, во вторник, 25 апреля в Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт к кладбищам. Он будет дополнительно курсировать вместе с действующими автобусами, троллейбусами и маршрутками.
— Так, в течение дня для удобства пассажиров пять автобусов будут следовать по маршруту «Площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище» и три маршрутных такси «Магазин „Золотая Нива“ — Гусинобродское кладбище», — указано в публикации мэрии Новосибирска.
Указанные автобусы и маршрутки промаркируют трафаретами для удобства.
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