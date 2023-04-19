В Новосибирске на Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт

На Радоницу в Новосибирске выделят дополнительные автобусы и маршрутки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Радоницу, во вторник, 25 апреля в Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт к кладбищам. Он будет дополнительно курсировать вместе с действующими автобусами, троллейбусами и маршрутками.

— Так, в течение дня для удобства пассажиров пять автобусов будут следовать по маршруту «Площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище» и три маршрутных такси «Магазин „Золотая Нива“ — Гусинобродское кладбище», — указано в публикации мэрии Новосибирска.

Указанные автобусы и маршрутки промаркируют трафаретами для удобства.

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