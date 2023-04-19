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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:52

В Новосибирске ограничат движение транспорта по улице Кубовой

Ее сужают на четыре метра
Анастасия ХРОМЫХ
В Заельцовском районе Новосибирска вводят ограничения движения транспорта.

В Заельцовском районе Новосибирска вводят ограничения движения транспорта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Заельцовском районе Новосибирска вводят ограничения движения транспорта. С 19 по 28 апреля часть улицы Кубовой будет перекрыта.

Как сообщили в мэрии города, улицу сузят на четыре метра. Находится этот участок в районе частного дома № 18.

− Ограничения связаны с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на водоводе, − объяснили в пресс-службе муниципалитета.

Во избежание аварийных ситуаций водителям необходимо руководствоваться знаками и соблюдать ПДД.

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