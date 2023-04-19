ВТБ узнал, кому чаще всего звонят мошенники в этом году

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По данным банка, чаще всего сталкивались с действиями мошенников клиенты в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа. Категория клиентов от 45 до 54 лет занимает около 24%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет – 14%, люди старшего поколения (от 65 лет) – 13%, молодежь (до 25 лет) – всего 4%. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг.

Финансовая грамотность населения растет, и пользователи все чаще сообщают банку о попытках мошенничества в свой адрес. Во второй половине 2022 года от жителей Сибири поступило 12,5% сообщений об атаках злоумышленников, в первые месяцы 2023 года число сибиряков, помогающих пресечь преступные попытки, увеличилось. Если в прошлом году в чат банка от них в среднем поступало 9 тысяч обращений в месяц, то в текущем это число увеличилось до 9,5 тысяч.

Статистика обращений пользователей банковских услуг из разных городов показала, что наиболее часто контактами мошенников делятся жители миллионников. На долю москвичей приходится - 17%. Жители Санкт-Петербурга и Новосибирска занимают второе и третье места, на них приходится 8% и 3% обращений соответственно. Среди регионов Сибири также активность проявляют красноярцы - от них поступает 1,5% сообщений о мошеннических звонках и омичи (1,3%).

- Рассказывать об активности мошенников - важная превентивная мера, которая позволяет уберечь других клиентов от хищений. ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью. Тем важнее было для нас сделать инструмент для передачи таких данных максимально простым и доступным для всех. Отправить информацию можно не только в чат-боте, но и в мессенджерах, - подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.