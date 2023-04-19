В Новосибирске на Радоницу автомобилям запретят заезжать на кладбища

В Новосибирске на Радоницу закроют проезд для автомобилей на кладбища города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на Радоницу закроют проезд для автомобилей на кладбища города. Исключения составят специализированный транспорт и машины коммунальщиков.

Радоница – это день поминовения усопших, в 2023 году он выпадает на 25 апреля. Чтобы обеспечить общественный порядок на кладбищах, вводятся временные ограничения движения, сообщили в мэрии Новосибирска.

Заехать нельзя будет на территории Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбища. Кроме того, будет закрыт участок проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на улице Малыгина.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 19:00.

− Охрану общественного порядка и безопасность в местах большого скопления людей на территориях городских кладбищ обеспечат сотрудники УМВД Российской Федерации по городу Новосибирску, − отметили в муниципалитете.

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