Производитель быстровозводимых модульных зданий увеличил объем производства на 66%

Фото: Компания «Ависта Модуль Инжиниринг»

В итоге входящий в состав компании комплекс по сборке строительных модулей и модульных зданий на 66% увеличил объемы производства и на 21,6% – производительность труда. Консалтинг ФЦК помог компании существенно нарастить маржинальную прибыль от реализации дополнительных единиц продукции.

- Наша компания менее чем за год со старта проекта значительно сократила время сборки модулей, при этом выработка на финальном участке сборки выросла на 150%. Все высвободившиеся ресурсы мы пустим на дальнейшее развитие и оптимизацию производственных процессов. Я уверен, это позволит нам не только закрепить свои позиции одного из лидеров отечественного рынка быстровозводимого строительства, но и в конечном счете увеличить удовлетворенность клиентов, - отмечает управляющий ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» Евгений Скородумов.

Фото: Компания «Ависта Модуль Инжиниринг»

Компания «Ависта Модуль Инжиниринг» работает в сфере строительства быстровозводимых модульных зданий с 2007 года. За это время возвела более 110 вахтовых поселков и реализовала около 1000 объектов по всей стране: сборно-разборные общежития, модульные столовые, административно-бытовые и банно-прачечные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты.

Предприятие входит в тройку лидеров России по объемам производимой продукции. Одним из значимых результатов проекта стал почти двукратный рост ежедневной выработки модулей: с 12 до 20 штук в день. Это оказало заметное влияние на все экономические показатели предприятия, говорит старший руководитель проектов ФЦК Александр Бычков.