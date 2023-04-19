В Новосибирске у пожарной машины отвалилось колесо на проезжей части

Пожарная машина ехала по улице Есенина, когда у нее отвалилось колесо.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске пожарная машина потеряла колесо прямо на проезжей части. Инцидент произошел в среду, 19 апреля.
Как сообщили в группе «АСТ-54», спецавтомобиль попал в аварийную ситуацию на улице Есенина. На записи видно, что машина лишилась заднего левого колеса. Из-за этого транспортное средство накренилось вбок.
Что послужило причиной поломки – неизвестно.
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