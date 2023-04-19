Новосибирские школьники стали чаще воровать японские сэндвичи онигири

Задержанный ребенок. Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Товары, которые похищали несовершеннолетние, имеют возрастную специфику - например, алкоголь среди украденного отсутствует. Воруют яйца «киндер-сюрприз», шоколадки, соки, лимонад и энергетики. Большой популярностью у детей стали пользоваться онигири - японские рисовые сэндвичи все чаще и чаще фигурируют в сводках дежурной части. Вчера на них посягали трое мальчиков в Дзержинском районе и один - в Заельцовском.

В отличие от взрослых несовершеннолетние редко совершают кражи группой по предварительному сговору. Чаще всего - в одиночку. Например, из шести попыток хищения, предпринятых детьми за минувшие сутки, групповая была только одна.

Во всех шести случаях вызванные на место происшествия родители добровольно оплатили причиненный детьми ущерб и те были отпущены. В полицию ни один из ребятишек вчера не уехал.

При отказе взрослых платить за украденное на место правонарушения вызываются сотрудники полиции, и мамы с папами и детьми едут разбираться в РОВД. Потом комиссия по делам несовершеннолетних может принять решение о постановке ребенка на профилактический учет. И только в самых крайних случаях в отношении систематически ворующих детей возбуждаются уголовные дела. Согласно законодательству уголовная ответственность в России за тайное или открытое хищение чужого имущества наступает с 14 лет. Но за совершение правонарушения несовершеннолетним ребенком привлечь к административной ответственности могут и его родителей.