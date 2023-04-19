Мэр Анатолий Локоть пригласил новосибирцев на субботник 22 апреля

Общегородской субботник пройдет 22 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 22 апреля, в Новосибирске пройдет общегородской субботник. Мэр Анатолий Локоть пригласил местных жителей принять участие в этом мероприятии и заодно рассказал, как можно сделать родной город лучше.

Глава Новосибирска отметил, что город активно приводят в порядок после зимы. На дорогах работают подметальные машины, управляющие компании начали весеннюю уборку.

− Город меняется быстрее, если жители вносят посильный вклад в его благоустройство. Например, мы участвуем в общероссийском голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За счет этого появляются дополнительные деньги на благоустройство: преобразились Михайловская набережная, сквер у «Монумента Славы», реконструирован Заельцовский парк и появился новый Затулинский парк, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что в этом году будут благоустраивать пойму реки Каменки. В 2024-том возьмутся за парк у реки Ини. Деньги на его благоустройство были получены благодаря участию в общероссийском голосовании.

Градоначальник напомнил, что очередное голосование проходит в период с 15 апреля по 31 мая. Анатолий Локоть подчеркнул – важен каждый голос. Ведь чем больше голосов удастся собрать, тем больше средств будет у города на формирование и развитие зеленых зон.

В заключение глава Новосибирска заявил, что, участвуя в субботнике и других экологических акциях, местные жители вносят большой вклад в благополучие города.

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