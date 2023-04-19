В Новосибирске заместитель генпрокурора РФ проверил ход проведения капремонта в госпитале ветеранов войн

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин побывал в госпитале ветеранов войн в Новосибирске. Фото: Управление ГП РФ по СФО

В среду, 19 апреля, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин побывал в госпитале ветеранов войн в Новосибирске. Он проинспектировал ход проведения капремонта, а также встретился с пациентами и сотрудниками учреждения.

Вместе с ним госпиталь посетили прокурор Новосибирской области Александр Бучман, губернатор Андрей Травников, региональные министры здравоохранения и строительства и другие должностные лица. Напомним, в медучреждении лечатся ветераны войн, а также участники СВО.

Дмитрий Демешин выслушал доклад главврача ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 2» Людмилы Канунниковой. Она сообщила, что необходимо провести капитальный ремонт кровли и помещений здания. Отдельные виды работ уже начаты.

− Дмитрий Демешин поручил прокурору области обеспечить надзорное сопровождение выполняемых работ с тем, чтобы обеспечить проведение капитального ремонта здания госпиталя в установленные контрактами сроки, использование выделяемых финансовых средств строго по целевому назначению, − отметили в региональной прокуратуре.

Губернатор НСО Андрей Травников поручил взять ход проведения работ под контроль. Глава региона подчеркнул, что в госпитале отремонтируют крышу, системы отопления и водоснабжения, приточно-вытяжную вентиляцию, а также помещения в трехэтажном лечебном корпусе.

Во время личного приема граждан Дмитрий Демешин узнал о существующих в Новосибирске и области проблемах. Среди них – необеспечение лекарственными препаратами ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27», терроризирующие местных жителей стаи бездомных собак, ненадлежащее состояние дорожного покрытия и так далее.

Заместитель генпрокурора РФ поручил провести проверку по всем обращениям.

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