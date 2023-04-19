В Новосибирской области поликлинику в Краснообске сдадут на год раньше

В Новосибирской области современную поликлинику сдадут раньше срока. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Краснообске завершают строительство современного поликлинического корпуса Новосибирской центральной районной больницы по нацпроекту «Здравоохранение». Глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что современная поликлиника станет логическим завершением модернизации системы оказания первичной медицинской помощи жителям Новосибирского района.

– Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» мы методично меняем структуру и принципы амбулаторной помощи в самом населенном районе нашей области. Строительство и капитальный ремонт ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник позволит изменить существовавшую маршрутизацию: пациентам не придется преодолевать десятки километров, чтобы получить самую востребованную первичную помощь терапевта, педиатра, стоматолога, элементарно сдать анализы, – сообщил Константин Хальзов.

Четырехэтажное здание поликлиники площадью 10 200 квадратных метров начали строить в июле прошлого года. На данный момент специалисты завершили строительно-монтажные работы, продолжается оформление входных групп и отделка помещений. Внутренние работы завершены на 70 %.

В пресс-службе правительства Новосибирской области отметили, что подрядчик планирует сдать объект уже в 2023 году – на год раньше срока. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и будет обслуживать около 30 тысяч человек.

Новая поликлиника Краснообска сможет предложить своим пациентам консультации узких специалистов и высокотехнологичную помощь. Новое отделение НКЦРБ будет соответствовать всем современным стандартам: в нем предусмотрены компьютерный томограф с кардиологической и онкологической программами, маммограф с возможностью взятия биопсии, современная амбулатория, кабинеты неотложной помощи, травмпункт, а также другие помещения и оборудование. Процедуры закупки уже идут.

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