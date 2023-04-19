«А если бы это ел ребенок?»: сибирячка нашла проволоку в пасхальном куличе

Проволока была внутри. Фото: скриншот novosibirsk.flamp.ru/user14695

Жительница Новосибирска нашла проволоку в пасхальном куличе. Об этом женщина написала на сайте «Flamp».

- Как видно на фотографии, мы купили две пасхи. Сели за стол покушать, а теперь посмотрите, что было внутри пасхи - это острый кусок какой-то проволоки. Вы вообще представляете, если бы эта проволока попала в десну. А если бы эту Пасху ел ребенок? – возмущается покупательница в сообщении.

Сибирячку настолько возмутила неприятная находка, что она пригрозила магазину, что напишет жалобу в Роспотребнадзор.

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