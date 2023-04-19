Новосибирские школьники после онлайн-консультаций прошли во второй тур испытаний в ГИТИС

Фото: Компания «МТС».

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства - ГИТИС подвели итоги образовательной программы для абитуриентов Новосибирска в рамках проекта «Поколение М». Онлайн-консультации прошли 13-14 апреля на онлайн-платформе Webinar для абитуриентов Сибирского федерального округа. Шесть выпускников школ Новосибирского региона рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.

Все ребята были отмечены Галиной Валерьевной Дубовской, старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа. Всего за два дня в мероприятии, которое включало мастер-класс и онлайн-консультации, приняли участие ребята из почти трех десятков городов Сибири. Большинство подростков были из Новосибирской области: областного центра, Академгородка, Татарска, Сузуна, Бердска. Возможностью продемонстрировать талант наставнику из ГИТИСа воспользовались также ребята из Томской области, Кузбасса, Алтайского и Красноярского края. Во время вступительных испытаний будущие актеры читали стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Афанасия Фета, прозу Михаила Булгакова, Антона Чехова и многие другие произведения.

Успешно онлайн-консультации в Новосибирске прошли:

• Быкова Екатерина

• Копп Елизавета

• Орлова Владислава

• Сергеев Георгий

• Судакова Анастасия

• Суховей Алексей

- Земля Сибирская богата на таланты, и сразу шесть новосибирских ребят тому подтверждение. С проектом «Мастерская ГИТИСа» в регионе очень хорошо знакомы. Поэтому откликнулось много одаренных ребят, у которых теперь есть все шансы поступить в наш вуз и строить актерскую карьеру. Наша совместная работа с МТС дает возможность детям из городов, удаленных от столицы, не только развивать свои способности, но и получать помощь в выборе своего пути в жизни и творчестве, - отметила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Галина Валерьевна Дубовская.