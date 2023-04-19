Под Новосибирском на железной дороге отцепился последний вагон движущейся электрички

Под Новосибирском от электрички отцепился последний вагон. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Под Новосибирском между станциями Коченево и Дупленская произошло ЧП с электричкой «Новосибирск–Барабинск». От поезда во время движения отцепился последний вагон. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Инцидент произошел вечером 18 апреля. Из-за отцепления вагона движение поездов задержали больше, чем на час. Однако других последствий ЧП не вызвало.
Транспортная прокуратура проводит проверку.
Напомним, летом прошлого года под Новосибирском случилось двойное железнодорожное происшествие: сначала вагоны сошли с рельсов, а потом поезд врезался в кран, который убирал сошедшие вагоны.
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