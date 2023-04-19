Спрос на товары для умного дома в Новосибирске вырос в 2,5 раза

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 года - умная лампочка Яндекс.

- Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей, - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В Новосибирской области покупать девайсы для дома стали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью у жителей региона также пользуются умные лампы. Их доля среди всех смарт-гаджетов сегодня составляет 67%, а продажи в первом квартале увеличились в 3,3 раза. Рост практически в 1,5 раза зафиксирован и в категории умных розеток. Жители Новосибирской области стали чаще приобретать их в квартиры, дома, офисы, торгово-развлекательные объекты.

За последний год МегаФон значительно расширил ассортимент этой категории устройств в своей розничной сети. В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счёт российских брендов.