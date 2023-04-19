«Вышел погулять и не вернулся»: в Искитиме третьи сутки ищут пропавшего 13-летнего мальчика

В Искитиме пропал 13-летний мальчик. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

В Искитиме третьи сутки идут поиски пропавшего 13-летнего Максима Дамарова. Школьник вышел погулять 16 апреля, но домой так и не вернулся.

– 16 апреля в дневное время мальчик ушел из дома в городе Искитим. В настоящее время его местонахождение не установлено, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Полицейские проводят розыскные мероприятия.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-43-44, 232-43-76, 232-43-33, 432-40-08, 432-95-84.

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