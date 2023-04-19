Подозрительная троица с младенцем в коляске искала закладки в кустах возле мэрии Бердска

Под Новосибирском заметили подозрительную троицу с коляской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В парке напротив администрации Бердска заметили троих мужчин с маленьким ребенком в детской коляске. Натянув капюшоны, подозрительные личности шарились по кустам в поисках закладок. Как сообщила очевидица изданию Бердск-Онлайн, инцидент произошел в понедельник, 17 апреля, около пяти часов вечера.

Девушка рассказала, что мужчины несколько минут рылись в земле, нашли закладку, положили ее в карман и ушли. Она отмечает, что ребенок смотрел на происходящее с большим интересом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о работе дружины, которая чистит город от закладок.

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