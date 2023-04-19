Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 4:46

Подозрительная троица с младенцем в коляске искала закладки в кустах возле мэрии Бердска

Закладчиков заметила проходившая мимо девушка
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Под Новосибирском заметили подозрительную троицу с коляской.

Под Новосибирском заметили подозрительную троицу с коляской.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В парке напротив администрации Бердска заметили троих мужчин с маленьким ребенком в детской коляске. Натянув капюшоны, подозрительные личности шарились по кустам в поисках закладок. Как сообщила очевидица изданию Бердск-Онлайн, инцидент произошел в понедельник, 17 апреля, около пяти часов вечера.

Девушка рассказала, что мужчины несколько минут рылись в земле, нашли закладку, положили ее в карман и ушли. Она отмечает, что ребенок смотрел на происходящее с большим интересом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о работе дружины, которая чистит город от закладок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber