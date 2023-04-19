Поликлинику в Краснообске под Новосибирском сдадут на год раньше срока

Поликлинику под Новосибирском сдадут на год раньше срока. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Новосибирской области достраивают 4-этажную поликлинику – корпус Краснообской центральной районной больницы. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, подрядчик планирует завершить работы уже в 2023 году, на год раньше срока.

Строительство началось в июле 2022 года. Сейчас идут внутренние работы – отделка и оформление – они завершены на 70 %, строительно-монтажные работы закончены.

Там будет установлен компьютерный томограф с кардиологической и онкологической программами, маммограф с возможностью взятия биопсии и современные врачебные кабинеты. Каждую смену в поликлинике смогут принимать 750 пациентов.

По данным последней экспертизы, стоимость Краснообской поликлиники составляет около 1,7 миллиарда рублей.

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