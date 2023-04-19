Жительница Новосибирска упрекнула соседку на улице Комсомольской в антисанитарии и торговле спиртом

В Новосибирске жители дома на Комсомольской жалуются на соседку, которая торгует спиртом и разводит тараканов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске жительница 10-этажного дома на Комсомольской, 4 обвинила соседку с первого этажа в разведении антисанитарии в социальном жилье. Она рассказала об этом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка сообщила, что соседка торгует спиртом, и к ней часто захаживают бездомные.

– Эти лица приносят ей зловонные пакеты испорченных продуктов и вещи с мусорки. Все это привело к размножению грызунов, мух и тараканов. Насекомые лезут с её квартиры и разбегаются по всему подъезду, проникая в квартиры к другим собственникам, – рассказала жительница дома.

При этом девушка отметила, что жильцы подъезда уже долгое время борются с соседкой, пишут жалобы в полицию Кировского района и Роспотребнадзор, но, по ее словам, половины ответов они так и не получили.

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