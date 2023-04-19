Названо точное число жителей Новосибирской области в 2023 году

В Новосибирске снижается число жителей, в Бердске - увеличивается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Население Новосибирска уменьшается, а Бердска и Оби – растет. Такие данные на 1 января 2023 года приводит Новосибирскстат.

Всего в начале 2023 года в Новосибирской области жили 2 миллиона 794 тысячи 300 человек. Это на 3200 человек меньше, чем в прошлом году. За год умерло 11 600 человек, в 2021 году – на 7 тысяч больше.

Жителей Новосибирска стало меньше примерно на 800 человек. Сейчас в городе 1 миллион 635 тысяч 300 жителей. Самые крупные по численности районы – Ленинский, Октябрьский и Калининский.

В городе Обь около 30,8 тысячи жителей, в Бердске – 103 тысячи человек.

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