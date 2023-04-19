Пробки в 6 баллов затруднили движение по улицам Новосибирска утром 19 апреля

Пробки в 6 баллов затруднили движение по улицам Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозным утром в среду, 19 апреля, Новосибирск встал в 6-балльных пробках. По данным 2ГИС, двухкилометровый затор на Бердском шоссе образовался из-за аварии на Большевистской.

Пробка на улице Большевистской возле Речного вокзала и Кирова, перекрестке Красного проспекта с улицами Фрунзе и Кропоткина, перекрестке Учительской и Объединения. Стоит 1-е Мочищенское шоссе от пересечения с улицей Жуковского.

Пробка из-за ДТП на пересечении Станционной и Порт-Артурской. Заблокировано движение на Широкой дублере и на площади Райсовета. Пробки на площади Труда и улице Ватутина. Сложно проехать на перекрестке улиц Титова и Римского-Корсакова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардецев, на «тёщином языке» и Советском шоссе.

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