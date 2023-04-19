Диетолог рассказала, из каких продуктов лучше готовить завтрак

Диетолог Наталия Круглова рассказала, как должен выглядеть правильный и здоровый завтрак. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Диетолог Наталия Круглова рассказала, как должен выглядеть правильный и здоровый завтрак. Специалист отметила, что по утрам принимать пищу рекомендуется в течение часа после пробуждения. При этом, блюда должны содержать определенные полезные элементы.

— На завтрак нужны сложные углеводы: каши, мюсли, цельнозерновой хлеб. Это лучший вариант. Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные. Допускается мясо птицы, рыба, но чаще подобную пищу употребляют во второй половине дня, — пояснила Наталия Круглова изданию NEWS.ru.

Однако, при этом, по словам специалиста, стоит ориентироваться на особенности своего собственного организма. Ведь кто-то, например, не может много съедать по утрам. Но и пропускать завтрак совсем не стоит. Ведь недобранные утром калории человек обязательно захочет восполнить во второй половине дня, что может грозить набором лишнего веса.

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