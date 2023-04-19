До +25! В Новосибирск в конце апреля придет аномальное тепло

В Новосибирск в конце апреля придет аномальное тепло.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирск в конце апреля придет аномальное тепло. Синоптики обещают вплоть до 25 градусов тепла.
— Во второй половине апреля в Новосибирске ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до +3, +8 градусов, днем до +13, +18 градусов, в последней пятидневке местами по югу области до +20, +25 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Синоптики также обещают, что месячное количество осадков около нормы — 167-32 миллиметра. Дождь обещают в отдельные дни третьей декады и большинстве дней второй декады.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что синоптики сравнили погоду в апреле в Новосибирске за последние пять лет.
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