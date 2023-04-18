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НовостиОбщество18 апреля 2023 20:46

В Дезржинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления в -11 градусов

Об этом сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск»
Галина СИМОНОВА
В Дзержинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления почти на всю ночь.

В Дзержинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления почти на всю ночь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления почти на всю ночь. За окном температура опустилась при этом до -11 градусов.

Как сообщается на портале «Мой Новосибирск», тепло отключили в трех домах на улице Гоголя и в одном доме на улице Красина в десять вечера. Причина — дефект трубопровода.

Специалисты уже работают над решением проблемы, вернуть отопления в дома планируется в четыре часа утра.

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