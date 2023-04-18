В Дезржинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления в -11 градусов

В Дзержинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления почти на всю ночь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Дзержинском районе Новосибирска четыре дома остались без отопления почти на всю ночь. За окном температура опустилась при этом до -11 градусов.
Как сообщается на портале «Мой Новосибирск», тепло отключили в трех домах на улице Гоголя и в одном доме на улице Красина в десять вечера. Причина — дефект трубопровода.
Специалисты уже работают над решением проблемы, вернуть отопления в дома планируется в четыре часа утра.
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