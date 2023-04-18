В Новосибирске мужчина нашел чужую карточку и потратил с нее деньги: его ищет полиция

В Новосибирске полиция ищет мужчину, потратившего деньги с чужой банковской карточки. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полиция ищет мужчину, потратившего деньги с чужой банковской карточки. Он нашел ее случайно и решил отправиться за покупками.

— 13 апреля текущего года подозреваемый, найдя утерянную банковскую карту, пошел с ней в магазин. Со счета потерпевшего были списаны денежные средства в сумме более 600 рублей, — сообщили в областном МВД.

Приметы: мужчина, на вид около 25 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. Одет был в вязанную черную шапку, бело-синюю кофту, темные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто узнал его или знает, где он может быть, просят сообщить об этом по телефонам: +7 (383) 2328596; 2322002, 2747938.

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