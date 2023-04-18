Нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров может перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий ХК «Сибирь» 27-летний Александр Шаров может перейти в «Салават Юлаев». Фото: ХК "Сибирь"/vk.com/hcsibir1962

Нападающий ХК «Сибирь» 27-летний Александр Шаров может перейти в «Салават Юлаев». Об этом сообщил его хоккейный агент Шуми Бабаев.

— «Салават Юлаев» — самый реальный вариант для Шарова. Он очень давно в «Сибири», хочет поменять обстановку, — пояснил Бабаев изданию «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Александр Шаров сыграл 68 матчей за хабаровскую команду и набрал 18 (7+11) очков.

В ХК «Сибирь» переход Шарова пока никак не прокомментировали.

Зато клуб сообщил о том, что продлил действующий контракт с 24-летним нападающим Антоном Назаревичем до 30 апреля 2024 года. Хоккеист перешел в нашу команду летом 2022 года и провел первый полноценный сезон в КХЛ, сыграв 36 матчей в регулярном сезоне.

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