«Могло рухнуть на людей»: в Новосибирске щиты опалубки со стройки упали на тротуар

В Новосибирске щиты опалубки для бетона со стройки упали на тротуар.

В Новосибирске щиты опалубки для бетона со стройки упали на тротуар. Инцидент случился на улице Фабричной утром во вторник, 18 апреля.

— Упали массивные щиты из фанеры и железа на тротуар и проезжую часть. Опалубка пробила козырёк и рухнула за пределы стройплощадки. Как один парень написал в общедомовом чате, чуть ему на голову не упали, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Повезло, что не задело людей и машины.

По словам новосибирцев, к вечеру с дороги разлетевшиеся стройматериалы уже убрали. Жители окрестных домов пояснили КП-Новосибирск, что уже обращались в районную администрацию по поводу подобных проблем, но эффекта это не дало.

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