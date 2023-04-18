Новосибирские активисты изготавливают маскировочные сети для участников СВО

В Новосибирске активисты Кировского района плетут маскировочные сети для СВО. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске активисты Кировского района плетут маскировочные сети для военнослужащий, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в мэрии города.

Новосибирцы, объединенные одним общим делом, собираются в Ресурсном центре по адресу улица Петухова, 95/1. Они под определенным углом режут лоскутки, а затем надежно фиксируют их на капроновом шнуре − в таком порядке, чтобы создавался эффект движения.

− Маскировочные сети широко применяются для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности, растительного покрова от различных методов разведки противника, − объяснили в мэрии.

В муниципалитете подчеркнули, что присоединиться к работе могут все желающие. Это можно сделать по понедельникам (с 13:00 до 17:00) или пятницам (с 11:00 до 15:00).

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