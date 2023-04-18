Детский омбудсмен в Новосибирске решит конфликт с забастовкой школьников с помощью силовиков

Надежда Болтенко планирует привлечь силовиков к решению конфликта в новосибирской школе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко планирует привлечь силовиков к решению конфликта в новосибирской школе, где третьеклассники устроили забастовку.
— В 2022 году Уполномоченный не раз обращался в департамент образования мэрии города Новосибирска, инициировал проведение рабочей встречи в прокуратуре города Новосибирска с целью урегулировать конфликт. К сожалению, сегодня ситуация не поменялась, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
Детский омбудсмен направила запросы в прокуратуру и областной минобр. Она попросила силовиков вмешаться, чтобы помочь решить эту проблему. Прокуратура уже начала проверку.
Напомним, как рассказали КП-Новосибирск родители, они перестали водить детей на уроки из-за буйной одноклассницы. По словам взрослых, девочка бьет и оскорбляет одноклассников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бьет, душит и показывает порно»: родители отказываются водить детей в школу из-за буйной третьеклассницы
В Новосибирске родители отказываются водить детей в школу из-за буйной третьеклассницы (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер