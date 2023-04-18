Детский омбудсмен в Новосибирске решит конфликт с забастовкой школьников с помощью силовиков

Надежда Болтенко планирует привлечь силовиков к решению конфликта в новосибирской школе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко планирует привлечь силовиков к решению конфликта в новосибирской школе, где третьеклассники устроили забастовку.

— В 2022 году Уполномоченный не раз обращался в департамент образования мэрии города Новосибирска, инициировал проведение рабочей встречи в прокуратуре города Новосибирска с целью урегулировать конфликт. К сожалению, сегодня ситуация не поменялась, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен направила запросы в прокуратуру и областной минобр. Она попросила силовиков вмешаться, чтобы помочь решить эту проблему. Прокуратура уже начала проверку.

Напомним, как рассказали КП-Новосибирск родители, они перестали водить детей на уроки из-за буйной одноклассницы. По словам взрослых, девочка бьет и оскорбляет одноклассников.

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