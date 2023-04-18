В Затулинском жилмассиве Новосибирска благоустроят аллею 110-летия города

В Кировском районе Новосибирска планируют благоустроить аллею 110-летия города. Фото: Зеленый Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска планируют благоустроить аллею 110-летия города. Располагаться она будет в Затулинском жилмассиве.

Автором дизайн-проекта выступил архитектор Михаил Чернышов из Томска. Как сообщили на портале «Зеленый Новосибирск», площадь проектируемой территории составляет 1,6 гектара.

Там хотят обустроить детскую площадку и площадку для настольных игр, поставить новые лавочки и урны, смонтировать сцену, заменить старые светильники на светодиодные, а также провести озеленение. В планах сформировать зеленую изгородь из кустарников, которая будет отделять парковую зону от дороги.

− Основная пешеходная зона проложена по направлению от здания администрации Кировского района города Новосибирска. Аллея имеет твердое покрытие из асфальтобетона, оборудована освещением, проектом предлагается вдоль пешеходной зоны установить садово-парковые диваны с урнами, − говорится в проекте благоустройства.

Жителей Новосибирска пригласили принять участие в общественном обсуждении дизайн-проекта. Продлится оно с 17 апреля по 5 мая на сайте «Зеленый Новосибирск». Также можно отправить пожелания на почту depculture54@gmail.com.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber