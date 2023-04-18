Под Новосибирском прошли обыски в администрации Куйбышевского района

В госорганах информацию пока не подтвердили.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во вторник, 18 апреля, появилась информация о том, что в офисе замглавы администрации района под Новосибирском прошел обыск. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
По предварительной информации, обыски прошли у замглавы администрации Куйбышевского района. На него могли возбудить дело по статье о мошенничестве.
Чиновник якобы пытался получить незаконную субсидию Минсельхоза РФ для фермерских хозяйств.
Официально правоохранители данную ситуацию пока не прокомментировали.
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