Тепло возвращается: в Новосибирске потеплеет до +3 градусов

Снега сегодня не прогнозируют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После недели холодов и снегопадов в Новосибирск потихоньку возвращается весна. В ночь на 19 апреля в городе еще будет -10…-12 градусов, но уже днем потеплеет до +1…+3.

— Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет еще холоднее: ночью температура опустится до -10…-15 градусов, местами до -4…-9, днем будет 0…+5 градусов. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер