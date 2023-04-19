Тепло возвращается: в Новосибирске потеплеет до +3 градусов

Снега сегодня не прогнозируют.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После недели холодов и снегопадов в Новосибирск потихоньку возвращается весна. В ночь на 19 апреля в городе еще будет -10…-12 градусов, но уже днем потеплеет до +1…+3.
— Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области будет еще холоднее: ночью температура опустится до -10…-15 градусов, местами до -4…-9, днем будет 0…+5 градусов. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер