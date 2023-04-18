В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют в июле 2023 года

Станцию откроют уже в июле 2023 года. Фото: СпецТрансСтрой.

Новая станция метро «Спортивная» в Новосибирске начнет работу уже в июле 2023 года. Сейчас проектные документы проходят государственную экспертизу.

— Планируемый ввод станции «Спортивная» — это июль, — сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

По его словам, срок сдачи станции переносили в том числе из-за экономических изменений — подорожали стройматериалы. Ранее по этой причине некоторые детали и элементы строительства пришлось заменить. Теперь измененный проект строительства проходит госэкспертизу.

Как отметил прокурор, сейчас станция «Спортивная» готова на 99%.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как подрядчику станции присудили штраф в 13 миллионов рублей за срыв сроков.

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