В Бердске задержали водителя «Мерседеса», который сбил двух детей на пешеходном переходе

В Бердске водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе двух детей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Бердске водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе двух детей, после чего скрылся с места ДТП. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.
Все произошло в минувшее воскресенье, 16 апреля. Иномарка наехала на несовершеннолетних на пересечении улицы Ленина и улицы Кирова.
За рулем сидел 53-летний житель Бердска.
− Данный гражданин задержан, доставлен для разбирательства в ОМВД России по городу Бердску. В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.12, 12.24 и 12.27 КоАП РФ, − сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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