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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 13:13

В Бердске задержали водителя «Мерседеса», который сбил двух детей на пешеходном переходе

ДТП произошло 16 апреля
Анастасия ХРОМЫХ
В Бердске водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе двух детей.

В Бердске водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе двух детей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске водитель «Мерседеса» сбил на пешеходном переходе двух детей, после чего скрылся с места ДТП. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.

Все произошло в минувшее воскресенье, 16 апреля. Иномарка наехала на несовершеннолетних на пересечении улицы Ленина и улицы Кирова.

За рулем сидел 53-летний житель Бердска.

− Данный гражданин задержан, доставлен для разбирательства в ОМВД России по городу Бердску. В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.12, 12.24 и 12.27 КоАП РФ, − сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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