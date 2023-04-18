Воспитанники центра «Теплый дом» приняли участие в турнире по смешанным единоборствам

Родители и тренеры болели за юных спортсменов.

Состязания прошли 16 апреля в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». С самого утра на татами выходили юные бойцы. Сначала в младших категориях, а потом - в подростковых. Родители и тренеры болели за воспитанников, поддерживали юных спортсменов.

- Сын ходит на тренировки по смешанным единоборствам «ОСЕ» с сентября. Сегодня у него дебют - первый турнир. Он хочет продолжить тренироваться, чтобы совершенствовать свои умения, технику и мастерство, - рассказала мама семилетнего Артема Наталья.

ОСЕ - интересный вид единоборств. Он включает в себя борьбу, приемы самообороны, удары руками и ногами, армейский рукопашный бой.

ОСЕ включает в себя борьбу, приемы самообороны, удары руками и ногами, армейский рукопашный бой. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Турнир проходит уже не первый год на разных площадках города. Мы благодарны департаменту по социальной политике мэрии Новосибирска за то, что в этом году предоставили нам место для проведения соревнований, - рассказал представитель Центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» Михаил. - Мы считаем, такие спортивные соревнования очень важны. Ребята приезжают не только состязаться, но и узнать имена героев, которые погибли за Родину. В каждом спортивном клубе обязательно рассказывают, в честь кого проводят соревнования.

Воспитанники Центра Теплый дом из движения «Гвардейская смена» в течение всего спортивного дня несли вахту почетного караула рядом с фото старшего лейтенанта Михаила Юрьевича Немыткина.

В этом году место для соревнований предоставил Департамент по социальной политики мэрии Новосибирска. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- В том бою, когда погиб Михаил, я тоже был. По приказу отряд, который он возглавлял, пошел на штурм горы Лысой. Мы приняли бой с противником, который превосходил нас по силам. Когда бой завершился, мы не досчитались одного бойца. Старший лейтенант Михаил Юрьевич пошел ему на помощь и погиб. Мы своих не бросаем! - рассказал ветеран отряда специального назначения «Росич».

На турнир по смешанным единоборствам пришли родители героев, погибших за Родину, им стоя аплодировали все собравшиеся. Они в ответ поблагодарили за приглашение и за то, что чтят и помнят их сыновей.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»