Морозы в Новосибирской области продержатся до конца недели

Морозы в Новосибирске продержатся до конца недели. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Морозы в Новосибирской области продлятся вплоть до пятницы. Каждую ночь за окнами будет мороз, но уже в выходные сибиряков ждет теплая погода.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в среду, 19 апреля, дневная температура перешагнет за 0 и составит 1-3 градусов тепла. Однако ночью опустится до -12 градусов. В четверг днем будет до 8 градусов тепла, а ночью — до -6. Уже в пятницу погода приятно порадует сибиряков отметкой в +11 градусов термометра днем.

По месячному прогнозу УГМС, вторая половина апреля нестабильна: мы видим дожди со снегом и похолодания. Однако уже в последней пятидневке месяца температура может подняться до +25 градусов.

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