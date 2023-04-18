Под Новосибирском подросток попал в больницу после неудачного файер-шоу

В городе Обь 15-летний подросток решил устроить файер-шоу для друзей и попал в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Обь 15-летний подросток решил устроить файер-шоу для друзей и попал в больницу. Сибиряк получил термические ожоги лица и шеи I и II степеней.

Эта история произошла на прошлой неделе. В ожоговое отделение облбольницы привезли несовершеннолетнего жителя Оби. Он находился в состоянии средней степени тяжести, сообщает газета «Аэро-Сити».

Пострадавший рассказал врачам, что в него якобы бросил горящую бумагу неизвестный подросток. С его слов, инцидент произошел в сквере «Звездочка».

Однако вскоре выяснилось, что данная информация не соответствует действительности. Были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в сквере, и никаких ЧП на них не было.

В итоге подросток рассказал, как все было на самом деле. Оказалось, что сибиряк проводил время с друзьями в одной из квартир в Военном городке. В какой-то момент он решил показать огненный трюк, чтобы удивить приятелей. Залил в рот горючее и зажег спичку. Теперь пострадавшего ждет длительный процесс лечения и реабилитации.

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