В Новосибирске определили первых застройщиков микрорайона «Клюквенный»

Проект нового микрорайона в Новосибирске. Фото: https://args-nsk.ru/

В Новосибирске АО «АРЖС НСО» подвело итоги конкурса на право застраивать новый микрорайон «Клюквенный». Об этом рассказали в компании во вторник, 18 апреля.

— Право застраивать территорию нового микрорайона получили ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» и АО «Завод сборного железобетона № 6». Они заключат договоры на субаренду 4 и 5 гектаров земли соответственно, — сообщили в компании.

Чтобы получить право на застройку, фирмы внесут 835 миллионов рублей. Часть этих денег — 42 миллиона, направят «обманутым дольщикам» на территории Новосибирской области.

Как отметил гендиректор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян, скоро концепцию застройки микрорайона доработают. После этого объявят новые торги на поиск застройщиков.

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