Облепили деревья: новосибирцы обратили внимание на нашествие дроздов

Вот таких красавцев можно встретить в городе. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске местные жители заметили на ветках огромное количество дроздов. КП-Новосибирск связалась с биологом Алексеем Яновским и узнала, с чем связано такое птичье нашествие.

− Дрозды рябинники всю зиму кое-где встречались в Новосибирске. К концу зимы они стали перемещаться ближе к центру по мере очищения ими от ягод и плодов посадок в пригородах и на окраинах. В апреле же к местным дроздам, зимующим в районе Новосибирска, и тем, которые прилетели из южных районов, присоединились стаи пролетных дроздов. В эту пору им следовало бы отлететь к северу, но дрозды северных популяций задерживаются в городе из-за возврата морозной погоды и частых снегопадов, − объяснил в беседе с КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Дрозды питаются ягодами рябины. Фото: Виктория МИНАЕВА

Биолог отметил, что встречаются стаи, состоящие из сотни птиц. Также эксперт рассказал интересный факт – дрозды могут кидаться пометом, защищая своих птенцов от врагов.

− При появлении в гнездах птенцов дрозды пытаются защитить их от хищников. Среди них – ворона, сорока, ястреб, перепелятник, коршун, сокол, дербник, а также норка, колонок, горностай и кошка. У дроздов нет иного оружия, кроме как устраивать переполох, пикировать на врагов, пытаться ударить клювом либо крыльями и обливать их жидким пометом. Человеку это тоже грозит, если тот вторгнется во владения дроздов, − подчеркнул ученый. − Такое защитно-агрессивное поведение свойственно рябинникам, лишь когда те защищают своих птенцов в гнездах или когда птенцы еще плохо летают и называются слетками.

Дрозды северных популяций задерживаются в городе из-за частых снегопадов. Фото: Виктория МИНАЕВА

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