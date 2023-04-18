Новосибирские контрактники получат 295 тысяч рублей единовременно

Единовременная выплата составит 295 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На федеральном уровне принято решение о выравнивании денежного довольствия мобилизованных военнослужащих и контрактников, выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Теперь бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны и находящиеся в зоне СВО, получают от 204 тысяч и более рублей в месяц. По прибытию в воинскую часть контрактники также как и мобилизованные получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

- Реализуя этот принцип на уровне региона мы приняли аналогичное решение. Теперь граждане, заключившие контракт в период, начиная с 1 марта 2023 года на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, так же как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами, общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников. - Сегодня тысячи наших земляков личным примером показывают, что значит быть патриотом своей страны и защищают ее интересы. Все они добросовестно служат, демонстрируя примеры мужества. Наша задача – помочь им. Россия ждет настоящих мужчин!

Вопросы о службе по контракту можно задать по номеру горячей линии 117.

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