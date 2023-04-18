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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:36

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 16-летний подросток в желто-зеленой куртке

Его местонахождение неизвестно с 9 апреля
Анастасия ХРОМЫХ
Подросток пропал в Заельцовском районе. Фото: ДоброСпас-Новосибирск

Подросток пропал в Заельцовском районе. Фото: ДоброСпас-Новосибирск

В Новосибирске ищут 16-летнего местного жителя Игоря Голубева. Подросток пропал в Заельцовском районе.

Как сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», сибиряк исчез 9 апреля. Последний раз его видели по адресу улица Кедровая, 24.

Приметы подростка: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы.

Был одет в желто-зеленую куртку и темные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Игоря, пожалуйста, позвоните по номеру 8-953-887-17-77.

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