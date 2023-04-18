Омбудсмен Болтенко прокомментировала инцидент со стрельбой в новосибирской школе

Детский омбудсмен прокомментировала инцидент со стрельбой в новосибирской школе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль инцидент со стрельбой в одной из школ Дзержинского района.

Напомним, ЧП произошло 4 апреля. Ученик среднего звена два раза выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника. У ребенка остались синяки на груди и предплечье. Детский омбудсмен пояснила, что состояние у пострадавшего удовлетворительное, он продолжает ходить в школу.

– Сейчас срочно принимаем все меры, чтобы разрешить ситуацию и предотвратить подобное. Завтра в экстренном порядке этот вопрос будет рассматриваться на площадке аппарата Уполномоченного с представителями правоохранительных органов, – сообщила Надежда Болтенко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что стрелявшего подростка поставили на учет в ПДН.

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