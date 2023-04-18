Региональные электрические сети расширяют зону действия роботизированного сервиса приема обращений потребителей

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

В 2023 году робот-автоинформатор начнет работать и в других районах области. Уже в апреле сервис перевели в промышленную эксплуатацию в филиале АО «РЭС» «Татарские электрические сети» (райцентр Татарск и Татарский район Новосибирской области).

В настоящее время с помощью роботизированного сервиса АО «РЭС» ежемесячно обрабатывается в среднем 15 тысяч звонков в месяц, то есть каждый день робот общается с потребителями электроэнергии более 500 раз. При этом за неполный год (с мая 2022 по март 2023 года) количество звонков выросло более чем в 4 раза, а число полностью автоматизированных ответов, предоставляемых потребителю, увеличилось на 444%.

Сервис АО «РЭС» может принимать одновременно десятки звонков, абоненту не нужно ожидать ответа диспетчера на линии - необходимо только назвать полный адрес. Робот распознает голос и за счет интеграции с базой данных предприятия формирует автоматизированный ответ о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения. Внедрение РЦОТ уже позволило повысить клиентоориентированность компании за счет упрощения процедуры дозвона и получения необходимой информации по отключению электроэнергии.

Помимо очевидной пользы для клиентов сервис дает возможность более точно определять место аварии за счет привязки адреса к конкретной линии и трансформаторной подстанции, что позволяет повысить не только оперативность реагирования на аварийные ситуации, но и уровень организации оперативного обслуживания электрических сетей в целом.

Но самое главное, за счет своевременного информирования потребителей удается снять социальную напряженность при возникновении аварийных ситуаций.

Стоит отметить, что в 2022 году программный комплекс «РЦОТ Аларм» получил свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте, что говорит об уникальности разработки новосибирских энергетиков и признании качества данного сервиса на федеральном уровне.

Учитывая достигнутые результаты, АО «РЭС», безусловно, продолжит развитие проекта. В течение года запуск робота-автоинформатора планируется еще в 9 районах на западе и юго-востоке Новосибирской области. Кроме того, в компании рассматривают возможность дальнейшего расширения функциональных возможностей роботизированного комплекса.