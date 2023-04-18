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НовостиОбщество18 апреля 2023 8:54

Жительница Новосибирской области погасила долг, чтобы выехать за границу

Женщина выплатила более 70 тысяч рублей
Анастасия ХРОМЫХ
Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу.

Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу. Подробности раскрыли в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

36-летняя женщина не спешила оплачивать долг. Позже она уехала на заработки в другой регион.

− Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщицы, вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и постановление о временном ограничении на выезд из РФ, − отметили в публикации.

Недавно сибирячка связалась с судебным приставом и попросила снять действующие запреты. Она объяснила, что собирается поехать за границу.

Женщина выплатила более 70 тысяч рублей долга и исполнительский сбор, после чего с нее сняли ограничения.

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