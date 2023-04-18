Жительница Новосибирской области погасила долг, чтобы выехать за границу

Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу.
Фото: Даниил ОПАРИН
Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу. Подробности раскрыли в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
36-летняя женщина не спешила оплачивать долг. Позже она уехала на заработки в другой регион.
− Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщицы, вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и постановление о временном ограничении на выезд из РФ, − отметили в публикации.
Недавно сибирячка связалась с судебным приставом и попросила снять действующие запреты. Она объяснила, что собирается поехать за границу.
Женщина выплатила более 70 тысяч рублей долга и исполнительский сбор, после чего с нее сняли ограничения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер