Жительница Новосибирской области погасила долг, чтобы выехать за границу

Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительнице Здвинского района пришлось погасить долг для поездки за границу. Подробности раскрыли в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

36-летняя женщина не спешила оплачивать долг. Позже она уехала на заработки в другой регион.

− Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщицы, вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости и постановление о временном ограничении на выезд из РФ, − отметили в публикации.

Недавно сибирячка связалась с судебным приставом и попросила снять действующие запреты. Она объяснила, что собирается поехать за границу.

Женщина выплатила более 70 тысяч рублей долга и исполнительский сбор, после чего с нее сняли ограничения.

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