В Новосибирской области паводком размыло 34 участка региональных трасс

В Новосибирской области паводком размывает трассы. Фото: ТУАД.

В Новосибирской области из-за весеннего паводка размыло и подтопило 34 участка областных трасс. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Дороги затопило в 12 районах области.

– В основном зафиксированы переливы воды через проезжую часть, разрушение земполотна, обочины и дорожной одежды, – уточнили в ТУАД.

Специалисты ликвидировали последствия подтоплений.

В ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска сообщили о том, что за неделю в городе произошло 4 случая подтопления – в основном это грунтовые воды. Половодье на Оби ожидают уже на следующей неделе.

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