В Новосибирской области военком Кудрявцев рассказал о зарплатах контрактников

Контрактники на СВО получают от 204 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, что в регионе продолжают набор на службу по контракту. Также стало известно, сколько получают военные, которые служат в зоне СВО по контракту.

— Стрелок получает от 204 тысяч рублей в месяц, гранатометчик, водитель или пулеметчик — от 211 тысяч. Командир отделения зарабатывает от 232 тысяч в месяц, а замкомвзвода — 242, рассказал новосибирский военком.

Таким образом, довольствие контрактника напрямую зависит от звания, должности и выслуги лет.

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