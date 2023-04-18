Новосибирские школьники узнали историю связи Сибири

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Такие мероприятия позволяют обратить внимание молодого поколения на сферу технологий, вызвать к ним интерес, создать платформу для развития отрасли в будущем. Мы охотно присоединились к акции «Наука рядом», которая направлена в том числе на популяризацию достижений российских ученых в области ИТ, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сотрудники музея рассказали детям о развитии телекоммуникаций, о появлении почтовой, радио, телефонной, спутниковой и сотовой связи. Особый интерес у ребят вызвали аппарат Морзе, контейнер для перевоза ценной почты, первый массовый телевизор КВН-49, старинные радиоприемники, таксофоны, а также действующая АТС.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В состав музейного фонда входит свыше 5000 экспонатов от начала ХХ века до настоящего времени. Кроме того, экспозиция расположена в здании Главпочтамта, построенном в 1916 году.

- Очень важно уделять внимание всестороннему развитию детей, расширять их кругозор, формировать интерес к разным областям знаний, воспитывать социальную активность, любовь и уважение к историческому прошлому Родины. Наш класс углубленно изучает историю, и экскурсия в Музей связи стала ярким дополнением к школьной программе, - поделилась классный руководитель Олеся Спиридонова.

После экскурсии школьники не спешили уходить: им разрешили проверить в действии некоторые модели раритетных телефонов. Самым популярным экспонатом стал аппарат, с помощью которого, набрав определенный номер, можно было услышать стихи великих русских поэтов, таких как Анна Ахматова или Сергей Есенин.