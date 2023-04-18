Под Новосибирском иномарка вылетела в кювет после столкновения с грузовиком

В Новосибирской области произошло ДТП с участием иномарки и грузовика. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области произошло ДТП с участием иномарки и грузовика. Как сообщили в группе «АСТ-54», машины столкнулись на трассе рядом с селом Ярково 18 апреля.

После столкновения легковушка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. На место прибыли сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

После столкновения легковушка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Фото: скриншот из группы АСТ-54

Не исключено, что причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Сегодня на трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Видимость на дорогах снизилась из-за мокрого снега, обстановку может осложнять сильный боковой ветер.

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