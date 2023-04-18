Новосибирец сбил пристава, чтобы помешать аресту своего Range Rover

Новосибирца будут судить по статье о насилии в отношении представителя власти.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске должник сбил пристава на своем Range Rover — он пытался помешать аресту машины. Информация об этом появилась на сайте Заельцовского районного суда города в понедельник, 17 апреля.
— Управляя автомобилем «Рендж Ровер», на который суд наложил запрет, обвиняемый наехал на судебного пристава, чтобы помешать законной деятельности представителя власти, — указано в публикации органа.
Новосибирца будут судить по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
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