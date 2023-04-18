Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

Из-за неблагоприятных погодных условий снизится видимость на дорогах.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во вторник, 18 апреля, на трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Причина в мокром снеге и ветре с порывами до 15 метров в секунду.
Как сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора», из-за неблагоприятных погодных условий снизится видимость на дорогах. Обстановку может осложнять боковой ветер.
− Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим! – обратились к водителям представители учреждения.
Ранее КП-Новосибирск показала фото и видео метели, накрывшей город 18 апреля.
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