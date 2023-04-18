Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

Из-за неблагоприятных погодных условий снизится видимость на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 18 апреля, на трассах Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. Причина в мокром снеге и ветре с порывами до 15 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора», из-за неблагоприятных погодных условий снизится видимость на дорогах. Обстановку может осложнять боковой ветер.

− Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим! – обратились к водителям представители учреждения.

Ранее КП-Новосибирск показала фото и видео метели, накрывшей город 18 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber