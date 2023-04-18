В Новосибирске отремонтируют крыши трех домов после вмешательства прокуратуры

Крыши трех домов по улице Богдана Хмельницкого отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО

Крыши трех домов по улице Богдана Хмельницкого отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о многоквартирных домах №№ 26, 50 и 56/1. Капитальный ремонт крыш этих зданий должна была провести строительная компания «ЭНКИ». Однако жильцы пожаловались на нарушение сроков ремонта.

Прокурор Калининского района выехал по адресам и осмотрел кровли домов.

− Установлено, что строительной компанией допущено неисполнение условий договора подряда, заключенного с Фондом модернизации и развития ЖКХ, а именно, нарушены сроки выполнения ремонта крыш многоквартирных домов, − сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Директору компании-подрядчика внесли представление, возбуждено два дела об административных правонарушениях. Были назначены штрафы на общую сумму 194 тысячи рублей.

Также представление внесли руководителю Фонда модернизации и развития ЖКХ. В итоге Фонд расторг договоры со старым подрядчиком и нашел новых. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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